استبعاد 3 مرشحين من انتخابات اتحاد رفع الأثقال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - رفع الأثقال، قرر مسئولو اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود استبعاد 3 مرشحين من الانتخابات المقرر إقامتها يوم 22 نوفمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وجاءت قائمة المستبعدين من السباق الانتخابي كالتالي:

عمرو السيد محمد رمضان - منصب الرئيس

إيهاب عثمان محمد محمود - منصب نائب الرئيس

محمد محمد عبده حسن - منصب عضوية

ويحق للمستبعدين من السباق الانتخابي التقدم بطعون أمام اتحاد رفع الأثقال خلال 3 أيام تبدأ اليوم وتنتهي يوم السبت المقبل.

قائمة المرشحين في انتخابات رفع الأثقال

وتأتي قائمة المرشحين في انتخابات رفع الأثقال كالتالي:

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال 16 هيئة رياضية لها حق الحضور والتصويت في الانتخابات المقبلة.

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