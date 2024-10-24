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استبعاد 3 مرشحين من انتخابات اتحاد رفع الأثقال - أخبار كلمتك

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استبعاد 3 مرشحين من انتخابات اتحاد رفع الأثقال - أخبار كلمتك

استبعاد 3 مرشحين من انتخابات اتحاد رفع الأثقال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - رفع الأثقال، قرر مسئولو اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود استبعاد 3 مرشحين من الانتخابات المقرر إقامتها يوم 22 نوفمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وجاءت قائمة المستبعدين من السباق الانتخابي كالتالي:

عمرو السيد محمد رمضان - منصب الرئيس

إيهاب عثمان محمد محمود - منصب نائب الرئيس

محمد محمد عبده حسن - منصب عضوية

ويحق للمستبعدين من السباق الانتخابي التقدم بطعون أمام اتحاد رفع الأثقال خلال 3 أيام تبدأ اليوم وتنتهي يوم السبت المقبل.

 

قائمة المرشحين في انتخابات رفع الأثقال

وتأتي قائمة المرشحين في انتخابات رفع الأثقال كالتالي:

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال 16 هيئة رياضية لها حق الحضور والتصويت في الانتخابات المقبلة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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