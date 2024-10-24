الرياضة - 11:13 - مران بدني خفيف للاعبي الأهلي بفندق الإقامة استعدادًا للسوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:13 صباحاً - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا خاصا للاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري التي تقام في الإمارات.

ويؤدي اللاعبون مرانا بدنيا خفيفا في فندق الإقامة بمدينة أبوظبي، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا للقاء.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، في نهائي البطولة، بعدما تغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي يوم الأحد الماضي.