بيراميدز يواجه سيراميكا لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:03 صباحاً - يلتقى فريق بيراميدز الأول لكرة القدم اليوم الخميس نظيره سيراميكا كليوباترا، على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر المصري للأبطال المقام بالإمارات

موعد مباراوة بيراميدز وسيراميكا

وتنطلق مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، وتنفلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة فنوات أبو ظبي الرياضية

فريق سيراميكا كليوباترا، كلمتك

وخسر فريق بيراميدز مباراة الدور نصف نهائي السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح من نقطة الجزاء 5-4 بعد إنتهاء الوقت الأصلي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية.

في المقابل، خسر فريق سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد.

سيراميكا طمعان في الميدالية البرونزية

يدخل سيراميكا المباراة بحثًا عن تحقيق أول فوز له في بطولة السوبر في تاريخه، حيث لم يعرف الفوز في 3 مواجهات حتى الآن، اثنان في النسخة الماضية وواحدة هذه النسخة، ويأمل في حصد الميدالية البرونزية التي يحصد صاحبها 75 ألف دولار بينما يحصد صاحب المركز الرابع 50 ألف دولار.

ويتسلح أيمن الرمادى بجاهزية الثنائى رجب نبيل وعبد الله مجدى بعدما خضعا لاختبار طبي أثبت جاهزيتهم بعدما خرجا مصابين في مباراة الأهلي الماضية التي خسرها الفريق.

أما فريق بيراميدز فيسعى للفوز على سيراميكا وانتزاع الميدالية البرونزية حفظًا لماء الوجه، خاصة أن الفريق كان يخطط للتتويج بلقب السوبر، وحصد لقبه الثاني بعد الفوز بكأس مصر في النسخة الأخيرة

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