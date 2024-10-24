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أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، المغرب تواجه موريتانيا اليوم في نصف النهائي - أخبار كلمتك

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أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، المغرب تواجه موريتانيا اليوم في نصف النهائي - أخبار كلمتك

أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، المغرب تواجه موريتانيا اليوم في نصف النهائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:34 صباحاً - أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، يلتقي منتخب المغرب  نظيره الموريتاني اليوم الخميس  في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية المقامة بمدينة الغردقة، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية المقرر إقامتها في جزيرة سيشيل العام المقبل. 

موعد مباراة المغرب ضد موريتانيا

وتنطلق مباراة المغرب ضد موريتانيا في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب الموريتاني تصدر المجموعة الثانية على حساب المنتخب السنغالي حامل اللقب، فيما حل منتخب المغرب وصيفًا بالمجموعة الأولى خلف المنتخب المصري. 

وتسبق مباراة المغرب وموريتانيا، مباراة منتخب مصر ونظيره السنغالي في الثالثة عصرًا. 

جدير بالذكر أن المنتخبين صاحبي المركزين الأول والثاني، هما فقط من يتأهلان لبطولة كأس العالم. 

منتخب مصر يفوز على المغرب

وحقق منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية العلامة الكاملة بدور المجموعات بعد أن  فاز في مبارياته الثلاث، على غانا 603 وعلى تنزانيا 9-3 وعلى المغرب 3-2، وتصدر  المجموعة برصيد ٩ نقاط، ليضرب موعدا مع السنغال وصيف المجموعة الثانية وحامل لقب البطولة في نسختها الماضية.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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