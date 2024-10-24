دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يحقق رقمًا تاريخيًّا بعد الجولة الثالثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:13 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، حقق إنتر ميلان رقمًا تاريخيًّا، بعدما الفوز على حساب مضيفه يونج بويز، بهدف دون رد، مساء الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وخطف النيراتزوري الثلاث نقاط بفضل الفرنسي ماركوس تورام، الذي شارك من على مقاعد البدلاء وسجل هدف المباراة الوحيد قبل دقيقة فقط من نهاية المباراة (90+3).

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن إنتر لأول مرة في تاريخه يتمكن من الخروج بشباك نظيفة في أول ثلاث مباريات له بنسخة دوري الأبطال.



كان الإنتر قد تعادل سلبيًّا مع مانشستر سيتي بالجولة الأولى، وتغلب على النجم الأحمر 4-0 في الجولة الثانية، قبل الفوز الشاق على يونج بويز.

ورفع النيراتزوري رصيده إلى 7 نقاط ليقفز للمركز السابع، بينما يظل يونج بويز دون أي نقطة بالمركز قبل الأخير.

وعلى صعيد متصل واصل أستون فيلا وليفربول تصدر قمة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة بعد إنتهاء مباريات الجولة الثالثة.

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثالثة



1 أستون فيلا 9 نقاط

2 ليفربول 9 نقاط

3 مانشستر سيتي 7 نقاط

4 موناكو 7 نقاط

5 بريست 7 نقاط

6 باير ليفركوزن 7 نقاط

7 إنتر ميلان 7 نقاط

8 سبورتينج لشبونة 7 نقاط

9 آرسنال 7 نقاط

10 برشلونة 6 نقاط

11 بوروسيا دورتموند 6 نقاط

12 ريال مدريد 6 نقاط

13 بنفيكا 6 نقاط

14 يوفنتوس 6 نقاط

15 ليل الفرنسي 6 نقاط

16 فينورد روتردام 6 نقاط

17 أتالانتا 5 نقاط

18 شتوتجارت 4 نقاط

19 باريس سان جيرمان 4 نقاط

20 سيلتيك 4 نقاط

21 سبارتا براغ 4 نقاط

22 دينامو زغرب 4 نقاط

23 بايرن ميونخ 3 نقاط

24 جيرونا 3 نقاط

25 ميلان 3 نقاط

26 كلوب بروج 3 نقاط

27 أتلتيكو مدريد 3 نقاط

28 ايندهوفن نقطتان

29 بولونيا نقطة واحدة

30 شاختار دونيتسك نقطة واحدة

31 لايبزيج 0 نقاط

32 شتورم جراتس 0 نقاط

33 النجم الأحمر 0 نقاط

34 سالزبورج 0 نقاط

35 يونج بويز 0 نقاط

36 سلوفان براتيسلافا 0 نقاط



نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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