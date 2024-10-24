الرياضة - 10:06 - التاريخ ينصف الأهلي أمام الزمالك قبل نهائي كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:06 صباحاً - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس مع فريق الزمالك في مباراة نهائي كأس السوبر المصري موسم 2023-2024، والتي تبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن فريق الأهلي وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا بنتيجة هدفين لهدف واحد، أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر.

لعب الأهلي مع الزمالك ثماني مباريات في بطولة كأس السوبر المصري عبر تاريخها، فاز الأهلي في أربع مباريات، وتعادل في أربع مباريات تم حسم نتيجتها بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، تفوق الأهلي في مباراتين منها وتفوق الزمالك في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي عشرة أهداف وسكنت شباكه أربعة أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 238 مباراة في مختلف البطولات، فاز الأهلي في 105 مباريات وفاز الزمالك في 55 مباراة وتعادل الفريقان في 78 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 361 هدفاً وسكنت شباكه 249 هدفاً.

لعب الأهلي عشرين مباراة في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، فاز في ثلاث عشرة مباراة، وتعادل في ست مباريات وخسر مباراة واحدة، أحرز لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدف، وحسمت ضربات الترجيح من نقطة الجزاء المباريات الستة التي انتهت بالتعادل، فاز الأهلي في ثلاثة منها وخسر ثلاثة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، فاز بكأس البطولة أربع عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربعة مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.