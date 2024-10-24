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وزير الشباب والرياضة يلتقي بعثات الفرق المشاركة بكأس السوبر المصري بالإمارات (صور) - أخبار كلمتك

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وزير الشباب والرياضة يلتقي بعثات الفرق المشاركة بكأس السوبر المصري بالإمارات (صور) - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يلتقي بعثات الفرق المشاركة بكأس السوبر المصري بالإمارات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:53 صباحاً - الخميس 24/أكتوبر/2024 - 09:50 ص 10/24/2024 9:50:03 AM

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يلتقي بعثات الفرق المشاركة بكأس السوبر

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثات فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا، المشاركة في منافسات كأس السوبر المصري، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة،خلال الفترة من (20 - 24) أكتوبر الجاري، بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر بالإمارات.

العلاقات المصرية الإماراتية دائمًا محورية ومميزة

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن العلاقات المصرية الإماراتية دائمًا محورية ومميزة، وفي سياق تعزيز هذه الروابط الثنائية، تلعب فرق الكرة المصرية دورًا حيويًّا في تشريف الرياضة المصرية وتعزيز هذه العلاقات الرياضية.

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أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الرياضة تعتبر جسرًا هامًّا للتواصل والتفاعل الإنساني بين البلدان، والدور الكبير الذي تلعبه فرق الكرة في تشريف الرياضة المصرية، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات بشكل إيجابي، معربًا عن فخره بإنجازات فرق الكرة المصرية، وبما تحققه من نجاحات على المستوى المحلي والدولي، وهذا يعكس قوة الرياضة المصرية واحترافيتها، مؤكدًا أن فرق الكرة المصرية بما تحققه من إنجازات تعتبر سفراء للرياضة المصرية على الساحة الدولية.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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