وزير الشباب والرياضة يلتقي بعثات الفرق المشاركة بكأس السوبر المصري بالإمارات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:53 صباحاً - الخميس 24/أكتوبر/2024 - 09:50 ص 10/24/2024 9:50:03 AM

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثات فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا، المشاركة في منافسات كأس السوبر المصري، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة،خلال الفترة من (20 - 24) أكتوبر الجاري، بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر بالإمارات.

العلاقات المصرية الإماراتية دائمًا محورية ومميزة

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن العلاقات المصرية الإماراتية دائمًا محورية ومميزة، وفي سياق تعزيز هذه الروابط الثنائية، تلعب فرق الكرة المصرية دورًا حيويًّا في تشريف الرياضة المصرية وتعزيز هذه العلاقات الرياضية.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الرياضة تعتبر جسرًا هامًّا للتواصل والتفاعل الإنساني بين البلدان، والدور الكبير الذي تلعبه فرق الكرة في تشريف الرياضة المصرية، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات بشكل إيجابي، معربًا عن فخره بإنجازات فرق الكرة المصرية، وبما تحققه من نجاحات على المستوى المحلي والدولي، وهذا يعكس قوة الرياضة المصرية واحترافيتها، مؤكدًا أن فرق الكرة المصرية بما تحققه من إنجازات تعتبر سفراء للرياضة المصرية على الساحة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.