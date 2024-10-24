الرياضة - 09:33 - قمة بين شباب الأهلي والشارقة في الجولة السادسة بالدوري الإماراتي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - يحل الشارقة ضيفا ثقيلا على شباب الأهلي في مباراة ستقام على ستاد راشد في قمة منافسات الجولة السادسة بالدوري الإماراتي لكرة القدم للمحترفين، مساء الأحد.

يتساوى الفريقان على قمة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعدما حققا العلامة الكاملة بالفوز في أول 5 جولات، وستكون مواجهة بين شباب الأهلي الأقوى هجوما في المسابقة بتسجيل 18 هدفا أمام الشارقة صاحب أقوى خط دفاع حيث استقبل مرماه هدفين فقط.

ويعقد شباب الأهلي آماله على الثنائي الهجومي مؤنس دبور الذي سجل 4 أهداف، والإيراني سردار أزمون الذي يعتلي قمة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 5 أهداف متساويا مع يوسف نياكاتي لاعب بني ياس، وعمر خربين مهاجم الوحدة وكايو فرنانديز لاعب الشارقة، وعادل تاعرابت صانع ألعاب النصر.

ويسعى شباب الأهلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة الانتصارات محليا وقاريا بعد الفوز على دبا الحصن بثنائية في دور الـ32 لكأس رئيس الإمارات، ثم التغلب على الكويت الكويتي في دوري أبطال آسيا (2) أمس الأربعاء.

ويدخل الشارقة المواجهة بمعنويات مرتفعة أيضا بعد الفوز على النصر بهدفين دون رد في كأس الإمارات، ثم التغلب على سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 3 / 1 في دوري أبطال آسيا (2).

وبعيدا عن أجواء القمة، فإن منافسات الجولة السادسة ستنطلق مساء غد الجمعة، حيث تقام مباراتان، الأولى تجمع بين دبا الحصن والعين على ستاد هزاع بن زايد، بينما يستضيف فريق الوحدة نظيره كلباء على ستاد آل نهيان.

على ملعب هزاع بن زايد يسعى العين ومدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث يأمل الزعيم العيناوي في تحسين مركزه في جدول الترتيب حيث يحل سادسا برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، وله مباراة مؤجلة.

ويكافح كريسبو ولاعبوه أيضا لتجاوز كبوة خسارتين مؤثرتين أمام الوحدة في الجولة الماضية بالدوري، قبل الخسارة أمام ضيفه الهلال السعودي بنتيجة 4 / 5 في الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا للنخبة يوم الإثنين الماضي.

ويأمل العين في تحقيق فوز أيضا يرفع المعنويات قبل مواجهة مرتقبة بعد أربعة أيام عندما يحل ضيفا على الأهلي المصري في ستاد القاهرة بالدور الثاني من بطولة كأس القارات (فيفا إنتر كونتينتال).

وما يزيد من أطماع العين ومدربه كريسبو أن منافسه دبا الحصن غارق في دوامة الهزائم بعدما خسر جميع مبارياته في أول خمس جولات ليتذيل جدول الترتيب بلا رصيد بأضعف خطي دفاع وهجوم بالمسابقة، حيث استقبل 18 هدفا، وسجل لاعبوه 4 أهداف فقط.

وفي المباراة الثانية يسعى فريق الوحدة ثالث الترتيب (10 نقاط) لتجاوز كبوة خروجه من كأس رئيس الإمارات بعد الخسارة 1 / 3 أمام الوصل، وتقليص فارق النقاط مع فارسي الصدارة شباب الأهلي والشارقة.

ولكن مهمة الوحدة لن تكون سهلة أمام ضيفه اتحاد كلباء المنتشي بفوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع إضافة إلى تأهله في كأس الإمارات بعد بفوز بثلاثية نظيفة أمام البطائح.

وتقام يوم السبت ثلاث مباريات، حيث يواجه فريق العروبة نظيره بني ياس على ستاد دبا، ويلتقى فريق عجمان مع الوصل (حامل اللقب) على ستاد راشد بن سعيد، وفي نفس التوقيت يحل فريق الجزيرة ضيفا على خورفكان باستاد محمد بن زايد.

ففي مواجهة عجمان، يسعى الوصل لإيقاف نزيف النقاط بعد خسارتين متتاليتين في الدوري ليتراجع للمركز الثامن برصيد 7 نقاط، وهو منتش بفوزين على الوحدة في الكأس والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما يسعى الجزيرة خامس الترتيب برصيد 9 نقاط لفوز ثالث على التوالي يدفعه للأمام في جدول الترتيب، ولكن عليه الحذر عند مواجهة خورفكان عاشر الترتيب برصيد 6 نقاط بعدما فجر مفاجأة مدوية بالفوز على الوصل في الجولة الماضية.

وبخلاف قمة شباب الأهلي والشارقة، تقام يوم الأحد مباراة أخرى حيث يحل النصر رابع الترتيب برصيد 9 نقاط ضفا على البطائح صاحب المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.