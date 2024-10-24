الرياضة - 09:33 - جوميز يتحدي الغيابات.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - الأهلي ضد الزمالك.. استقر جوزية جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام الأهلي اليوم الخميس 24 من أكتوبر 2024، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري والمقام على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

ويسعى جوميز لتحقيق الفوز اليوم من أجل استمرار هيمنة الزمالك مؤخراً على لقاءات الديربي، بعد الفوز الأخير على الأهلي في كأس السوبر الأفريقي والذي أقيم بدولة السعودية.

ويتحدى جوميز الغيابات في لقاء اليوم خصوصاً أنه أمام خصم عنيد ولدى الفريقين تاريخ كبير من المواجهات المحلية والقارية، خصوصاً وأنهم الأكثر شعبية في الوطن العربي وأفريقيا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي..

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري في حراسة المرمى محمد عواد في خط الدفاع عمر جابر حمزة المثلوثي حسام عبد المجيد محمود بنتايك في خط الوسط عبد الله السعيد ناصر ماهر كونراد ميشالاك محمد شحاتة في خط الهجوم أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري

ويطغى على اللقاء طابعا خاصًا، بعد أن خسر الأهلي لقب السوبر الإفريقي لمصلحة الزمالك بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وبالتالي فإن السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي بطل الدوري، يدرك أن عشاق فريقه لن يقبلوا الهزيمة وضياع بطولة جديدة أمام المنافس والغريم التقليدي في أقل من شهر.

ويعاني نادي الزمالك من غياب الثنائي دونجا وشلبي بعد أحداث ما بعد مباراة بيراميدز، والتي تسببت في احتجاز الثنائي بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة من أجل التحقيق في الواقعة من قبل السلطات الإمارتية.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المحلي

يلتقى فريق الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الخميس، مع الزمالك فى قمة من العيار الثقيل على لقب السوبر المحلى، الذى يجمعهما على ستاد محمد بن زايد فى الإمارات، ومن المنتظر أن تنطلق المباراة المرتقبة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة والتاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

هذا ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، عبر القنوات المفتوحة لشبكة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية، وذلك عبر التردادت التالية على القمر المصري نايل سات.