الرياضة - 09:17 - عودة وسام أبو علي.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:17 صباحاً - الأهلي ضد الزمالك.. استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام الزمالك اليوم الخميس 24 من أكتوبر 2024، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري والمقام على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

ويسعى كولر لتحقيق الفوز اليوم من أجل الثأر لهزيمته أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي بركلات الترجيح، والذي أقيم بالسعودية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي..

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري في حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع عمر كمال عبد الواحد ياسر إبراهيم رامي ربيعة يحي عطية الله في خط الوسط أكرم توفيق مروان عطية أمام عاشور حسين الشحات في خط الهجوم بيرسي تاو وسام أبو علي

ويطغى على اللقاء طابعا خاصًا، بعد أن خسر الأهلي لقب السوبر الإفريقي لمصلحة الزمالك بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وبالتالي فإن السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي بطل الدوري، يدرك أن عشاق فريقه لن يقبلوا الهزيمة وضياع بطولة جديدة أمام المنافس والغريم التقليدي في أقل من شهر.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المحلي

يلتقى فريق الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الخميس، مع الزمالك فى قمة من العيار الثقيل على لقب السوبر المحلى، الذى يجمعهما على ستاد محمد بن زايد فى الإمارات، ومن المنتظر أن تنطلق المباراة المرتقبة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة والتاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

هذا ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، عبر القنوات المفتوحة لشبكة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية، وذلك عبر التردادت التالية على القمر المصري نايل سات.