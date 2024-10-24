مواعيد مباريات اليوم في الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:04 صباحاً - دوري القسم الثاني ب، تُقام اليوم الخميس مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة “المجموعة الثانية الرئيسية”، والمقسمة للمجموعتين الفرعيتين الثالثة والرابعة ضمن مسابقة دوري القسم الثاني "ب”.

مواعيد مباريات اليوم للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب"

مستقبل وطن ضد النصر 3:30 عصرًا

بورفؤاد ضد الشرقية 3:30 عصرًا

العبور ضد نجمة سيناء 3:30 عصرًا

الشمس ضد جنوب سيناء 3:30 عصرًا

6 أكتوبر ضد المريخ 3:30 عصرًا

مواعيد مباريات اليوم للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"

بنها ضد دياموند 3:30 عصرًا

النجوم ضد اتحاد الشرطة 3:30 عصرًا

جمهورية شبين ضد إيسترن كومباني 3:30 عصرًا

الو ايجيبت تيم إف سي 3:30 عصرًا

الانتاج الحربي ضد البلاستيك 3:30 عصرًا

مصر للتأمين ( باي )

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة

6 أكتوبر ضد النصر 0ـ2

بورفؤاد ضد المريخ 0ـ0

العبور ضد الشرقية 0ـ0

جنوب سيناء ضد نجمة سيناء 1ـ2

الشمس ضد مستقبل وطن 1-0

المجموعة الرابعة

مصر للتأمين ضد الانتاج الحربي 1ـ3

بنها ضد اتحاد الشرطة 1ـ3

النجوم ضد إيسترن كومباني 2ـ3

جمهورية شبين ( باي )

الو ايجيبت ضد دياموند 0-1

تيم إف سي ضد البلاستيك 1-0

نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة

6 أكتوبر ضد المستقبل سبورت 1ـ1

بورفؤاد ضد النصر 1ـ2

العبور ضد المريخ 3ـ1

الشمس ضد نجمة سيناء 2ـ0

جنوب سيناء ضد الشرقية 1-1

المجموعة الرابعة

تيم إف سي ضد دياموند 1ـ1

جمهورية شبين ضد الإنتاج الحربي 1ـ1

بنها ضد إيسترن كومباني 0 ـ 0

الو ايجيبت ضد اتحاد الشرطة 0 ـ 0

مصر للتأمين ضد البلاستيك 1ـ 1

النجوم ( باي )

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