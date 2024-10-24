الرياضة - 08:42 - شريف عبد المنعم: عناصر الهجوم في الأهلي مستواهم متقارب.. وأتوقع مشاركة هؤلاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:42 صباحاً - أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لن يعتمد على نفس التشكيل الذي خاض لقاء سيراميكا كليوباترا، في مواجهة الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين بالفعل من المرجح خوضهم المباراة بشكل أساسي على رأسهم عمر كمال عبد الواحد وحسين الشحات ومروان عطية وإمام عاشور ويحيى عطية الله.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك لاعبين من الصعب الاعتماد عليهم بشكل أساسي، لكن خط هجوم الأهلي كلهم عناصر متقاربة في المستوى، ولابد أن تكون القوة الضاربة في أفضل فورمة فنية من بداية المباراة، وكولر لا يلجأ للتغييرات كثيرًا ولديه ثوابت ورؤية معينة تجاه اللاعبين".

وأضاف: "تسجيل الاهلي هدف مبكر سيجعل الحسابات تتغيير تمامًا، ورتم اللقاء سيكون مختلف بعد الهدف الاول، وبالتأكيد نفس الامر بالنسبة للزمالك، أي فريق سوف يسجل سيمتلك زمام الأمور".

وأكمل: "لابد من منح الفرصة للحكم المصري لإدارة لقاءات القمة، ونظرية التشكيك ستظل مستمرة طوال العمر سواء في مصري أو أجنبي، وهذه الأمور موجودة في العالم كله، والبعض دائم الهجوم على التحكيم".

وتابع: "من الطبيعي حاليًا أن نؤكد أن المباراة متكافئة، الزمالك اصبح لديه دوافع مختلفة، والأهلي عليه ضغوط أكثر، وأصبح الفريق مطالب بضرورة تعديل المسار وتحقيق اللقب لأنه معتاد على الصعود لمنصات التتويج، والأهلي سيلعب في البداية بقوة بدنية وروح عالية، وهي النقطة التي كانت وراء التفوق على سيراميكا في اللقاء السابق رغم التشكيل الذي لعب به الفريق".

وأتم: "نتمنى رؤية وجوه كروية قادرة على تحقيق الإضافة المطلوبة في اتحاد كرة القدم، هناك نجوم لعبت الكرة لديها فكر إداري جيد، نتمنى الاستعانة بهم في المستقبل".