الرياضة - 08:42 - حسين علي: أزمة كهربا انتهت فور عودته إلى القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:42 صباحاً - أكد حسين علي نجم فريق الأهلي السابق أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أخطأ في أزمته مع الفريق أثناء وجود الفريق في الإمارات لخوض منافسات السوبر المصري.

وقال حسين علي نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" أعتقد أن أزمة كهربا انتهت فور عودته إلى القاهرة والأهلي سيفتح صفحة جديدة مع اللاعب بعد معاقبته مالياً وعودته إلى مصر".

وأضاف:" كهربا لاعب مهم داخل فريق الأهلي ويجب أن يعيد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي حساباته في التعامل مع كهربا ".