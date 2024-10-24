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اليوم، انطلاق مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

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اليوم، انطلاق مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:13 صباحاً - دوري القسم الثاني ب، تنطلق اليوم الخميس مباريات  الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة “المجموعة الثانية الرئيسية”، والمقسمة للمجموعتين الفرعيتين الثالثة والرابعة ضمن مسابقة دوري القسم الثاني "ب”. 

 

مباريات اليوم للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب"

مستقبل وطن ضد النصر 

بورفؤاد ضد الشرقية

العبور ضد نجمة سيناء 

الشمس ضد جنوب سيناء

6 أكتوبر ضد المريخ 

 

مباريات اليوم للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"

بنها ضد دياموند

النجوم ضد  اتحاد الشرطة 

جمهورية شبين ضد إيسترن كومباني

 الو ايجيبت تيم إف سي  

الإنتاج الحربي ضد البلاستيك 

مصر للتأمين ( باي )

 

 

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

6 أكتوبر  ضد النصر 0ـ2 

بورفؤاد ضد المريخ 0ـ0

العبور ضد الشرقية 0ـ0

جنوب سيناء ضد نجمة سيناء 1ـ2

الشمس ضد مستقبل وطن 1-0  

 

المجموعة الرابعة 

مصر للتأمين ضد الإنتاج الحربي  1ـ3

بنها ضد اتحاد الشرطة 1ـ3

النجوم ضد إيسترن كومباني 2ـ3

جمهورية شبين ( باي ) 

 الو ايجيبت ضد دياموند 0-1 

 تيم إف سي ضد البلاستيك 1-0   

 

نتائج مباريات الجولة الأولى لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

6 أكتوبر  ضد المستقبل سبورت 1ـ1

بورفؤاد ضد النصر 1ـ2 

العبور ضد المريخ  3ـ1 

الشمس ضد نجمة سيناء  2ـ0

جنوب سيناء ضد الشرقية 1-1 

المجموعة الرابعة 

تيم إف سي ضد دياموند  1ـ1 

جمهورية شبين ضد الإنتاج الحربي  1ـ1 

بنها ضد إيسترن كومباني  0 ـ 0 

الو ايجيبت ضد اتحاد الشرطة  0 ـ 0

مصر للتأمين ضد البلاستيك 1ـ 1

النجوم (باي) 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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