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اليوم، منتخب مصر يواجه السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

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اليوم، منتخب مصر يواجه السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يواجه السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:40 صباحاً - يدخل منتخب مصر للكرة الشاطئية مواجهة صعبة اليوم الخميس، عندما يواجه نظيره منتخب السنغال، في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، التي تقام في مدينة الغردقة، والمؤهلة لكأس العالم للكرة الشاطئية، التي تقام في جزيرة سيشيل العام المقبل.

منتخب مصر يدخل مواجهة اليوم أمام نظيره السنغالي رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل التأهل للمباراة النهائية وحجز بطاقة التأهل لمونديال الكرة الشاطئية بجزيرة سيشيل، خاصة أن طرفا المباراة النهائية فقط في أمم إفريقيا هما من يصعدان للمونديال.

منتخب مصر يختتم تحصيراته لمواجهة السنغال 

واختتم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية تحت قيادة مدربه مصطفى لطفي تدريباته أمس، استعدادًا لمواجهة السنغال في مباراة الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية.

وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل بداية التدريبات طالبهم فيها بضرورة اللعب بشكل قوي في المباراة القادمة ضد السنغال لحجز مقعد في كأس العالم للكرة الشاطئية.

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محاضرة بالفيديو 

وشرح المدرب بمحاضرة فيديو نقاط القوة والضعف في المنافس وتحديد طريقة اللعب فى المباراة.

 

غياب الحارس الأساسي لمنتخب مصر

ويفتقد منتخب مصر أمام السنغال جهود الحارس الدولي إبراهيم حسن لتعرضه لإصابة قوية في العضلة الضامة خلال مباراة تنزانيا فى دور المجموعات، والحسينى طه للإيقاف بعد حصوله علي إنذارين في المباريات الماضية.

 

موعد مباراة مصر ضد السنغال

وتقام مباراة منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام نظيره السنغالي  اليوم في تمام الثالثة عصرًا.

وتنطلق المباراة الثانية بين موريتانيا والمغرب في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

 

منتخب مصر يفوز على المغرب

وحقق منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية العلامة الكاملة بدور المجموعات بعد أن حقق الفوز في مبارياته الثلاث، على غانا 603 وعلى تنزانيا 9-3 وعلى المغرب 3-2، وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد ٩ نقاط، ليضرب موعدا مع السنغال وصيف المجموعة الثانية وحامل لقب البطولة في نسختها الماضية.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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