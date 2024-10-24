مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:20 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، عدد من المباريات القوية في مختلف المسابقات وأبرزها كأس السوبر المصري والدوري الأوروبي والدوري السعودي.

ومن المقرر أن تقام اليوم الخميس المباريات التالية:

مباريات اليوم في كأس السوبر المصري

بيراميدز × سيراميكا كليوباترا - 4:05 عصرا | أون تايم سبورت 1

الأهلي × الزمالك - 8 مساء | أون تايم سبورت 1

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

كاراباج أجدام × أياكس أمستردام - 7:45 مساء | بي ان سبورت 4

فيرينكفاروسي × نيس - 7:45 مساء | بي ان سبورت 3

باوك سالونيكا × فيكتوريا بلزن - 7:45 مساء

فرانكفورت × آر إف إس - 7:45 مساء | بي ان سبورت 5

روما × دينامو كييف - 7:45 مساء | بي ان سبورت 2

ميتييلاند × سان جيلواز - 7:45 مساء

بورتو × هوفنهايم - 10 مساء | بي ان سبورت 3

جلاسكو رينجرز × ستيوا بوخارست - 10 مساء

توتنهام × ألكمار - 10 مساء | بي ان سبورت 2

تفينتي انشخيدة × لاتسيو - 10 مساء | بي ان سبورت 5

فنربخشة × مانشستر يونايتد - 10 مساء | بي ان سبورت 1

أتلتيك بلباو × سلافيا براج - 10 مساء | بي ان سبورت 8

اندرلخت × لودوجريتس - 10 مساء

مالمو × أولمبياكوس - 10 مساء | بي ان سبورت ماكس 1

ليون × بشكتاش - 10 مساء | بي ان سبورت 4

مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

فايكينجورريكيافيك × سيركل بروج - 5:30 مساء | بي ان سبورت 2

ياجييلونيا بياويستوك × بيتركوب هينسشتي - 7:45 مساء

بانثينايكوس × تشيلسي - 7:45 مساء | بي ان سبورت 1

رابيد فيينا × نادي نوح - 7:45 مساء

أبويل نيقوسيا × بوراك بانيا - 7:45 مساء

سانت جالين × فيورنتينا - 7:45 مساء

جينت × مولده - 7:45 مساء

يورجاردن × كلمتكريا جيماريش - 7:45 مساء

هارت أوف ميدولوثيان × أومونيا - 7:45 مساء

لارني × شامروك روفرز - 7:45 مساء

ان كيه تسيليي × اسطبنول باشاكشهير - 7:45 مساء

مالادا بوليسيلاف × لوجانو - 10 مساء

نيو سانتس × اف سي استانا × 10 مساء

بافوس × هايدنهايم - 10 مساء

ريال بيتيس × كوبنهاجن - 10 مساء

هلسنكي × دينامو مينسك - 10 مساء

أولمبيا ليوبليانا × لاسك لينز - 10 مساء

مباريات اليوم في الدوري السعودي

العروبة × الشباب - 6:15 مساء

الوحدة × الخليج - 9 مساء | اس اس سي سبورت

الرياض × الاتحاد - 9 مساء | اس اس سي سبورت

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