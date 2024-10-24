عملها إزاي! هدف عجيب لـ هالاند بطريقة "أكروباتية مذهلة" بقدم "الرجل الآلي" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:13 صباحاً - اكتسح مانشستر سيتي نظيره سبارتا براج التشيكي بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وخطف النجم النرويجي إيرلينج هالاند الأضواء خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه سبارتا براج (5-0)، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1849210767230275945?ref_src=twsrc%5Etfw



وأحرز إيرلنج هالاند هدفين للفريق الإنجليزي الثاني والرابع في الدقيقتين (58، و68)، الأول سجله بطريقة مذهلة بحركة أكروباتية رائعة.

وعلق النجم الإنجليزي فيل فودين الذي افتتح باب التسجيل مبكرا بعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق صافرة البداية، على الهدف الأكروباتي المذهل لزميله إيرلينج هالاند، قائلًا: "لقد قلت له للتو، إنني إذا حاولت القيام بذلك، فسأتعرض لشد في فخذي. لا أعرف كيف فعل ذلك، أعتقد فقط أن الأمر يتعلق بساقيه الطويلتين. إنه غريب أليس كذلك؟ لقد رأيته يسجل هدفا مشابها ضد بوروسيا دورتموند".

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