أبرزها خماسية السيتي وفوز البرسا، نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:57 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، أقيمت اليوم عدد من المباريات الهامة والقوية في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا في شكله الجديد للموسم الحالي 2024/2025.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

بريست (1) - (1) بايرليفركوزن

أتالانتا (0) - (0) سيلتيك

ريد بول سالزبورج (0) - (2) دينامو زغرب

يونج بويز (0) - (1) إنترميلان

لايبزيج (0) - (1) ليفربول

مانشستر سيتي (5) - (0) سبارتا براج

بنفيكا (1) - (3) فينورد

برشلونة (4) - (1) بايرن ميونيخ

أتلتيكو مدريد (1) - (3) ليل

فوز ليفربول أمام لايبزيج

وحقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًّا بهدف نظيف أمام نظيره لايبزيج الألماني، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، على ملعب "ريد بول أرينا" ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

أحرز داروين نونيز هدف ليفربول في الدقيقة 28، من صناعة محمد صلاح الذي استغل كرة عرضية من الجبهة اليسرى ليطلق رأسية في اتجاه المرمى، أكملها نونيز في شباك الفريق الألماني.

سيطر لاعبو لايبزيج على مجريات الأمور وشنوا أكثر من هجمة كان أخطرها في الدقيقة السابعة بكرة عرضية من الجبهة اليسرى، انتهت برأسية أمسك بها كويمن كيليهر حارس ليفربول.

وفي الدقيقة 18، أطلق أنطونيو نوسا لاعب لايبزج تسديدة من على حدود منطقة الجزاء أبعدها حارس ليفربول كويمن كيليهر.

فيما رد محمد صلاح في الدقيقة 20، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة 26، أحرز فريق لايبزيج هدفًا إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 28، ومن انطلاقة لفريق ليفربول من الجبهة اليسرى انتهت بكرة عرضية قابلها محمد صلاح برأسية كانت في طريقها للشباك، قبل أن يكملها نونيز في شباك الفريق الألماني.

بعدها تحسن أداء ليفربول وأهدر أكثر من فرصة عن طريق داروين نونيز وفيرجيل فان دايك، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني جاء اللعب السلبي في معظم الأوقات باستثناء عدد قليل من الفرص التي لا يمكن وصفها بالفرص المحققة.

وفي الدقيقة 83 ألغى الحكم هدف سجله لايبزيج بداعي التسلل، ليحرم الفريق الألماني من هدفين تم تسجيلهما بسبب مصيدة التسلل.

وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز في أول مواجهتين بدوري أبطال أوروبا، على ميلان وبولونيا، بينما خسر لايبزيج أول مباراتين له في دوري أبطال أوروبا، أمام كل من أتلتيكو مدريد ويوفنتوس.

تشكيل ليفربول اليوم أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ليفربول اليوم أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: كويمن كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - ابراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو.

فيما يتواجد على بدلاء بدلاء ليفربول أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا كلا من جاروس، هاري ديفيز، كوانساه، جوميز، روبرتسون، كورتيس جونز، واتارو إندو، مورتون، تيري نيوني، لويس دياز.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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