الدوري الأوروبي، جالطة سراي يتخطى إيلفسبورج السويدي 3/4 في مباراة مثيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:34 مساءً - الدوري الأوروبي، فاز فريق جالطة سراي التركي، على نظيره إيلفسبورج السويدي، بنتيجة 4/ 3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامس بارك، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

أحرز ثلاثية جالطة سراي في شباك إيلفسبورج السويدي، كل من ماورو إيكاردي بالدقيقة 28، وإيزاك بيترسون لاعب الفريق السويدي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 29، وباريس يلماز بالدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، عاد فريق إيلفسبورج السويدي، بهدفين عن طريق نيكلاس هولت بالدقيقة 52، ومايكل بايدو من ضربة جزاء بالدقيقة 65.

وفي الدقيقة 83، أحرز يونس أكجون هدف جالطة سراي الرابع قبل أن يرد إيلفسبورج بهدفه الثالث عن طريق يوهان لارسون بالدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز مثير لفريق جالطة سراي 4/ 3.

هاج يعلن قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة فنربخشة في الدوري الأوروبي

من ناحية أخرى، كشف الهولندي إيريك تين هاج، مدرب فريق مانشستر يونايتد، على القائمة المسافرة إلى الأراضي التركية، اليوم الأربعاء، لخوض مباراة ضد فنربخشة في ثالث جولات الدوري الأوروبي، غدا الخميس.

واختار مدرب مانشستر يونايتد 20 لاعبا للمواجهة المرتقبة، أملا في انتزاع أول انتصار له في البطولة هذا الموسم.

غيابات مانشستر يونايتد أمام فنربخشة

وبحسب ما أعلنه النادي الإنجليزي، فإن قائمة مان يونايتد ضمت 3 لاعبين تحت 20 سنة، وهم هاري أماس، حبيب أوجونيي وإيثان ويتلي.

وشهدت القائمة غياب جوني إيفانز بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة برينتفورد الماضية في الدوري الإنجليزي، لينضم إلى هاري ماجواير، تيريل مالاسيا، لوك شو، ليني يورو، كوبي ماينو وماسون ماونت الغائبين.

وخلت القائمة أيضا من اسم لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز، الغائب بسبب الإيقاف بعد طرده أمام بورتو في الجولة الماضية.

قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة فنربخشة

قائمة يونايتد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: بايندير، هيتون، أونانا.

خط الدفاع: أماس، دالوت، دي ليخت، لينديلوف، مارتينيز، مزراوي، أوجونيي.

خط الوسط: كاسيميرو، إريكسن، أوجارتي.

خط الهجوم: ديالو، أنتوني، جارناتشو، هويلوند، راشفورد، ويتلي، زيركزي.



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