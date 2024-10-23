استعدادا لنهائي السوبر المحلي، انطلاق مران الزمالك الختامي بتدريبات بدنية متنوعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:34 مساءً - السوبر المصري، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، بخوض تدريبات بدنية متنوعة استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال قيادة الفقرة البدنية لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المرتقبة أمام الأهلي.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل مباراة نهائي السوبر المحلي، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد.

حرص أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد باستاد محمد بن زايد، في مران اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

جاء تواجد الثنائي من أجل مساندة اللاعبين والجهاز الفني في المران الختامي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في نهائي السوبر المصري.

وكان رامي نصوحي وصل إلى الإمارات مساء اليوم رفقة حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي لحضور مباراة الأهلي ومساندة الفريق.

ويستعد فريقا الأهلي والزمالك للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما غدا على استاد محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامته في دولة الإمارات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري غدا الخميس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

الأهلي والزمالك

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل لـ بيراميدز فيما تعادل لـ الزمالك سيف الدين الجزيري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .