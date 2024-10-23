الأهلي 2008 يخسر أمام إنبي 2-1 في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:34 مساءً - خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 أمام ضيفه إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري الجمهورية.

افتتح الأهلي التسجيل عن طريق ياسين ياسر، وسجل إنبي هدفيه قبل نهاية الشوط الأول.

وبدأ «أهلي 2008 المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صلاح.

الدفاع: ياسين ياسر - حمزة الدجوي - عمر هشهش - مهند الشامي.

الوسط: صالح موسى - سيف أحمد - بلال عطية - عبد الرحمن رامي «مانو» - عمر كمال.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك زياد أيوب بدلًا من صالح موسى، وعبد الله حاتم بدلًا من عمر كمال.

بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي 2008 عند 11 نقطة من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز على الجونة 3 - صفر، وعلى فاركو 5 - 1، وعلى وادي دجلة 2 - 0، وتعادل مع سموحة 2 - 2، وفاز عليه 5 - 3 بركلات الترجيح، وخسر أمام إنبي 1 - 2، مسجلًا 13 هدفًا مقابل 5 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

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