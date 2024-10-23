كأس العالم للأندية، غضب بين فرق الدوري الأمريكي بداعي مجاملة فيفا لـ"ميسي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:18 مساءً - أثار إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختيار فريق إنتر ميامي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد الذي يضم 32 فريقًا، حالة من الغضب بين أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وكان جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا"، أعلن يوم الأحد الماضي على هامش مراسم تتويج إنتر ميامي بلقب "درع المشجعين" أن فريق إنتر ميامي بقيادة ميسي سيمثل أمريكا في كأس العالم للأندية 2025، مكافأةً للفوز بدرع المشجعين، التي تُمنح لأفضل فريق في الموسم العادي، حيث يشارك بطل الدوري في البلد المضيف في مونديل لأندية بصفته صاحب الأرض، وهو ما طُبِّق على ميامي الذي سيخوض المباراة الافتتاحية للبطولة في 15 يونيو 2025.

ووفقًا لما ذكره موقع "norvanreports" فإن المنافسين يرون أن بطل الدوري الأمريكي يتحدد من خلال التصفيات وليس بالتتويج بدرع المشجعين، ما أدى إلى اتهامات بأن "فيفا" تفتقر إلى معايير تأهيل واضحة، إذ يرى كثير من المتابعين أن القرار جرى التعجيل به لضمان مشاركة ليونيل ميسي في البطولة التي عُدِّلت لتشمل 32 فريقًا.

وتعرضت عملية اختيار إنتر ميامي من قبل فيفا لانتقادات شديدة، خاصة أن المناقشات حول معايير التأهيل كانت مستمرة قبل أن يفوز ميامي بدرع المشجعين في 2 أكتوبر.

وتشعر الأندية الأخرى، وفقًا للتقرير، بأن إنتر ميامي حظي بمعاملة خاصة من الدوري بسبب نجومه البارزين، الذي يضم بين صفوفه 4 من أساطير برشلونة السابقين، وهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

فيفا يعلن مشاركة إنتر ميامي بقيادة ميسي في كأس العالم للأندية

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا برئاسة جياني إنفانتينو، أن إنتر ميامي سيشارك في كأس العالم للأندية الصيف المقبل.

وأكد رئيس الفيفا أيضا أن المباراة الافتتاحية للبطولة ستكون في ميامي، على ملعب هارد روك

وقرر إنفانتينو منح دعوة لفريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة، لأنه "أفضل فريق بالدوري الأمريكي".



وبذلك يكون إنتر ميامي الفريق الذي حصل على بطاقة التأهل من الدولة المستضيفة للبطولة، التي ستقام العام المقبل من 15 يونيو إلى 13 يوليو التي يشارك بها الأهلى أيضا.

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