أسطورة ليفربول عن محمد صلاح: مهووس بأن يكون الأفضل دائمًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:18 مساءً - تحدث ستيفين جيرارد أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي ومدرب الاتفاق السعودي عن محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر، ومصيره في ظل انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي في 30 يونيو المقبل.

تصريحات ستيفن جيرارد عن محمد صلاح

وقال جيرارد في تصريحات لصحيفة ليفربول إيكو: “لست مندهشا من السنوات التي يخوضها محمد صلاح، أعتقد أنه مهووس باللعبة وأعتقد أنك تستطيع رؤية شكل جسمه”.

وأضاف جيرارد: “محمد صلاح مهووس حقًا بأن يكون الأفضل، إنه يريد تحطيم الأرقام القياسية ويريد أن يتذكره الناس باعتباره الأفضل، لذا فأنا لست مندهشًا من الطريقة التي يتعامل بها مع مهنته”.

وواصل: “أعتقد أنه سيكون أحد هؤلاء اللاعبين الذين نقدرهم جميعًا أكثر عندما يأتي اليوم الذي سيرحل فيه، ما زلت أعتقد أننا سنحصل على عامين مع محمد صلاح، وسوف يقدم أداءً جيدًا لسنوات عديدة أخرى بسبب مستواه واحترافيته، لذا آمل أن يبقى، آمل أن نحصل على المزيد منه ولست مندهشًا من هؤلاء المهووسين بالمهنة”.

نجم ليفربول ينصح ناديه بضم هذا اللاعب لخلافة محمد صلاح

فيما نصح الألماني ديتمار هامان، نجم ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني السابق، إدارة الريدز بضرورة التعاقد مع عمر مرموش، مؤكدا أن اللاعب الشاب سيكون خليفة محتمل للنجم المصري محمد صلاح في ليفربول، بالنظر إلى أدائه الحالي مع آينتراخت فرانكفورت.

ويقدم عمر مرموش أداءً مذهلًا مع آينتراخت فرانكفورت في الموسم الحالي، 2024/25، حيث سجل 10 أهداف في 10 مباريات في مختلف المسابقات، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 9 أهداف، متفوقًا على هاري كين نجم بايرن ميونخ.

وردا على سؤال بشأن مدى ملاءمة عمر مرموش لـ الدوري الإنجليزي، قال ديتمار هامان في تصريحات نشرتها شبكة "footboom1" الإنجليزية: "نعم، بالتأكيد، أعتقد أن مهاجمي فرانكفورت، عمر مرموش وهوجو إيكتيكي، يجذبان أنظار الأندية الإنجليزية، إنهما يكملان بعضهما بشكل رائع".

وواصل: "لقد أظهر إيكيتيكي إمكانات لفترة طويلة، ويبدو أنه يزدهر الآن، على العكس من ذلك، كنت مندهشًا دائمًا من أن مرموش لم يجد إيقاعه في فولفسبورج، فهو لاعب استثنائي، ومهاجم رائع، ويمتلك سرعة ملحوظة".

وتابع: "لا شك أن كلا اللاعبين يمثلان آفاقًا مغرية للدوري الإنجليزي، لن تكون مهمة استبدال محمد صلاح بالسهلة، فهو لم يغب عن أكثر من عشر مباريات في السنوات الثماني أو التسع الماضية، ومع ذلك، لدي ثقة في أن مرموش قادر على الارتقاء إلى المستوى المناسب".

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