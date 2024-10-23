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الدوري الأوروبي، جالطة سراي يتقدم على إيلفسبورج السويدي بثلاثية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الأوروبي، جالطة سراي يتقدم على إيلفسبورج السويدي بثلاثية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الأوروبي، جالطة سراي يتقدم على إيلفسبورج السويدي بثلاثية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:01 مساءً - الدوري الأوروبي، تقدم فريق جالطة سراي التركي، على نظيره ايلفسبورج السويدي، بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب رامس بارك، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

 

أحرز ثلاثية جالطة سراي في شباك ايلفسبورج السويدي، كل من ماورو إيكاردي بالدقيقة 28، وإيزاك بيترسون لاعب الفريق السويدي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 29، وباريس يلماز بالدقيقة 44.

 

هاج يعلن قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة فنربخشة في الدوري الأوروبي 

 

من ناحية أخرى، كشف الهولندي إيريك تين هاج، مدرب فريق مانشستر يونايتد، على القائمة المسافرة إلى الأراضي التركية، اليوم الأربعاء، لخوض مباراة ضد فنربخشة في ثالث جولات الدوري الأوروبي، غدا الخميس.

واختار مدرب مانشستر يونايتد 20 لاعبا للمواجهة المرتقبة، أملا في انتزاع أول انتصار له في البطولة هذا الموسم.

غيابات مانشستر يونايتد أمام فنربخشة 

وبحسب ما أعلنه النادي الإنجليزي، فإن قائمة مان يونايتد ضمت 3 لاعبين تحت 20 سنة، وهم هاري أماس، حبيب أوجونيي وإيثان ويتلي.

وشهدت القائمة غياب جوني إيفانز بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة برينتفورد الماضية في الدوري الإنجليزي، لينضم إلى هاري ماجواير، تيريل مالاسيا، لوك شو، ليني يورو، كوبي ماينو وماسون ماونت الغائبين.

وخلت القائمة أيضا من اسم لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز، الغائب بسبب الإيقاف بعد طرده أمام بورتو في الجولة الماضية.

قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة فنربخشة 

قائمة يونايتد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: بايندير، هيتون، أونانا.

خط الدفاع: أماس، دالوت، دي ليخت، لينديلوف، مارتينيز، مزراوي، أوجونيي.

خط الوسط: كاسيميرو، إريكسن، أوجارتي.

خط الهجوم: ديالو، أنتوني، جارناتشو، هويلوند، راشفورد، ويتلي، زيركزي.
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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