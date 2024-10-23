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الرياضة - 06:58 - المصري يكشف عن ملعبه في الموسم الجديد واستثناء لمواجهات 3 أندية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:58 - المصري يكشف عن ملعبه في الموسم الجديد واستثناء لمواجهات 3 أندية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - المصري يكشف عن ملعبه في الموسم الجديد واستثناء لمواجهات 3 أندية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:58 مساءً - أعلن نادي المصري البورسعيدي، مساء اليوم، خوض مبارياته بالموسم الجديد على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز 2024-2025.

وقال نادي المصري في بيان رسمي منذ قليل: "تقرر إقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024 على ستاد السويس الجديد".

وواصل: "على أن يتم إقامة مباريات المصري مع أندية ( الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي) على ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاءت قائمة مباريات المصري البورسعيدي خلال الموسم الجديد:

الجولة الأولى

طلائع الجيش أمام المصري

الجولة الثانية

المصري أمام الجونة

الجولة الثالثة

الزمالك أمام المصري

الجولة الرابعة

المصري أمام بيراميدز

الجولة الخامسة

حرس الحدود أمام المصري

الجولة السادسة

المصري أمام الأهلي

الجولة السابعة

سيراميكا أمام المصري

الجولة الثامنة

المصري أمام فاركو

الجولة التاسعة

بتروجت أمام المصري

الجولة العاشرة

المصري أمام إنبي

الجولة الحادية عشرة

زد أمام المصري

الجولة الثانية عشرة

الاتحاد السكندري أمام المصري

الجولة الثالثة عشرة

المصري أمام البنك الأهلي

الجولة الرابعة عشرة

غزل المحلة أمام المصري

الجولة الخامسة عشرة

المصري أمام الإسماعيلي

الجولة السادسة عشرة

سموحة أمام المصري

الجولة السابعة عشرة

المصري أمام مودرن سبورت

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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