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الرياضة - 06:58 - عاجل.. جهود وساطة تنجح في تقديم محاكمة ثلاثي الزمالك إلى غد الخميس - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:58 - عاجل.. جهود وساطة تنجح في تقديم محاكمة ثلاثي الزمالك إلى غد الخميس - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - عاجل.. جهود وساطة تنجح في تقديم محاكمة ثلاثي الزمالك إلى غد الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:58 مساءً - شهدت اللحظات الأخيرة، تطورات جديدة في ملف أزمة ثلاثي نادي الزمالك، في الإمارات، والذين دخلوا في مشادة مع فرد أمن إماراتي، عقب مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر.

وأقيمت جلسة المحاكمة لكل من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، وثنائي الفريق نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، عبر خاصية conference، صباح اليوم الأربعاء، من مركز شرطة الشعبية المحتجز به ثلاثي الزمالك.

وتقرر على خلفية محاكمة اليوم الأربعاء، تأجيل القضية لـ 29 أكتوبر الجاري، واستمرار حبس الثلاثي.

وجاءت الاتهامات في حق الثلاثي المحبوس واحدة، وهي تحديدا: استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق علي أداء عمل من أعمال وظيفته، أو علي الإمتناع عنه، ولن يبلغ بذلك مقصده.

وبعد عرض المتهمين جميعهم من محبسهم من مركز الشرطة الشعبية، وبسؤالهم أنكروا جميعا التهم الموجهة إليهم، في حضور محاميين للدفاع عنهم، وهما: محمد المرزوقي وعبد الله جمعة، وقبلت المحكمة طلب تأجيل القضية إلي جلسة 29/10/ 2024، من أجل الدفاع والسماح بالتصوير وتكفيل المتهمين، مع السماح بتصوير ملف الدعوى.

تطور جديد في أزمة ثلاثي الزمالك

وعلمت بوابة "الأسبوع"، أن الجهود الدبلوماسية في الساعات الأخيرة، نجحت في تقديم محاكمة لاعبي الزمالك إلى الغد.

ومن المقرر أن يتم الفصل في أزمة الثلاثي، غدا الخميس، وهو نفس اليوم الذي يشهد مواجهة الزمالك مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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