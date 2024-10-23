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فرنسي أول المرشحين لخلافة ميجيل كادوزو في تدريب الترجي التونسي - أخبار كلمتك

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فرنسي أول المرشحين لخلافة ميجيل كادوزو في تدريب الترجي التونسي - أخبار كلمتك

فرنسي أول المرشحين لخلافة ميجيل كادوزو في تدريب الترجي التونسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:57 مساءً - كشفت تقارير صحفية، أن نادي الترجي التونسي، بدأ في اتصالاته مع أول المدربين المرشحين لقيادة الفريق لبقية الموسم بعد إقالة البرتغالي ميجيل كاردوزو من منصبه أمس الثلاثاء، بسبب سوء النتائج. 

ويعاني الترجي من سوء النتائج، حيث تلقى الفريق خسارته الأولى في الموسم الجديد، بعد التعادل في جولتين متتاليتين، ليقرر مسئولو النادي إقالته بعد نحو 9 أشهر قاد فيها الفريق الأحمر والأصفر إلى إحراز لقب الدوري المحلي وبلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي.

ودخل مسئولو الترجي في مفاوضات مع أمير عبدو، مدرب منتخب موريتانيا  لتدريب الترجي التونسي خلفا لكاردوزو.

والتقى أمير عبدو، الذي يحمل جنسية جزر القمر والجنسية الفرنسية، مع رئيس الترجي حمدي المدب وتم الحديث حول مشروع الإشراف على النادي حتى أواخر يوليو 2025 وهو الموعد الذي يتزامن مع مشاركة الفريق الأحمر والأصفر في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

ووفقا لما أكدته جهات داخل الترجي، رحّب المدرب أمير عبدو بمشروع الترجي وقيادته على أكثر من واجهة محلية وقارية ودولية خلال موسم 2024 ـ 2025 لكنه طلب مهلة للتفكير، خاصة أنه متعاقد مع الاتحاد الموريتاني لكرة القدم ويشرف على منتخب المرابطين.

ودرب أمير عبدو منتخب جزر القمر، ونادي نواذيبو الموريتاني قبل أن يتولى قيادة منتخب موريتانيا الأول ويصل به إلى الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

 

الترجي التونسي يعلن إقالة البرتغالي ميجيل كاردوزو

وأعلن الترجي التونسي، رسميا أمس الثلاثاء، رحيل البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني للفريق.

وكشف الترجي في بيان رسمي مقتضب إنهاء التعاقد مع كاردوزو وجهازه المعاون الأجنبي بالكامل، بعد التوصل لاتفاق بين الجانبين خلال الساعات الماضية.

وأوضح الترجي أنه يتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق، على أن يتولى إسكندر القصري مهمة المدرب المؤقت.

وجاء قرار إدارة الترجي في أعقاب الخسارة أمام ترجي جرجيس بنتيجة 1-0.

وتراجعت نتائج الترجي في الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدوري التونسي، ليتواجد الفريق بالمركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 5 نقاط. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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