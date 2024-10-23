دي بروين يوجه صدمة لكريستيانو رونالدو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:57 مساءً - حسم النجم البلجيكي كيفين دي بروين، الذي ارتبط اسمه بالانتقال لأحد أندية الدوري السعودي، وجهته القادمة، قبل رحيله المحتمل عن صفوف مانشستر سيتي في نهاية موسم 2024 ـ 2025.

ويحظى دي بروين باهتمام كبير في أندية المملكة العربية السعودية، إذ خطط أكثر من فريق أبرزهم النصر للتعاقد معه وذلك بتقديم راتب ضخم لنجم مانشستر سيتي دون أن تكلل العملية بالنجاح حيث استمر لاعب الوسط في الدوري الإنجليزي.

وجهة دي بروين المقبلة

ووفقًا لما أورده موقع "وان فوتبول" (وإن فوتبول)، يبدو أن دي بروين استقر على الانتقال إلى الدوري الأمريكي، وعدم خوض تجربة الدوري السعودي للمحترفين، في حال رحيله عن مانشستر سيتي وهو ما يبدو بشكل أو بآخر خيبة أمل للنجم كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، الذي لم يخفِ في أكثر من مرة رغبته في مجاورة دي بروين في الفريق.

وأضاف موقع "وان فوتبول" أن سان دييجو إف سي الأمريكي، قدم عرضًا مغريًا للاعب خط الوسط يعادل راتبه الحالي مع مانشستر سيتي.

ويشير التقرير إلى أن أحد الأسباب الرئيسة وراء تفضيل دي بروين الانتقال إلى أمريكا، بدلًا من الدوري السعودي، هو أن زوجة النجم البلجيكي تفضل العيش مع أسرتها في الولايات المتحدة أو في أوروبا.

وينتهي عقد القائد البلجيكي البالغ من العمر 33 عامًا في نهاية موسم 2024/2025، ويلعب دي بروين مع مانشستر سيتي منذ عام 2015 قادمًا من فولفسبورج الألماني.

أرقام دي بروين مع مانشستر سيتي

وشارك دي بروين مع ناديه في 388 مباراة مع النادي، وسجل خلالها 103 هدف وقدم 171 تمريرة حاسمة، كما توج بعديد الألقاب من بينها دوري أبطال أوروبا 2023.

أما خلال الموسم الجاري، فقد شارك قائد منتخب بلجيكا مع مانشستر سيتي في خمس مباريات فقط، من بينها 4 مباريات في البريميرليج وسجل هدفا واحدا.



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