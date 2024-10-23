جوميز: المنظمون وفروا لنا التنظيم الجيد والملاعب ونعاني نقصا في اللاعبين (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:47 مساءً - قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه فخور بتمثيل القلعة البيضاء وخوض المباراة النهائية للسوبر في الإمارات أمام الأهلي غدًا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي:" نسعى لتقديم مباراة كرة قدم قوية وجميلة أمام الأهلي في النهائي لتكون مباراة تليق بالكرة المصرية، والمنظمون منحونا كل الأمور الجيدة من تنظيم وملاعب تدريب ولكن ينقصنا العديد من اللاعبين".



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي غدا الخميس في نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري غدا الخميس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

الأهلي والزمالك

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي.

وافتتح إبراهيم عادل التسجيل لـ بيراميدز فيما تعادل لـ الزمالك سيف الدين الجزيري.

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