المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

محمد عادل فتحي يكتب: مسئولية من ما يحدث في أزمة ثلاثي الزمالك؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محمد عادل فتحي يكتب: مسئولية من ما يحدث في أزمة ثلاثي الزمالك؟ - أخبار كلمتك

محمد عادل فتحي يكتب: مسئولية من ما يحدث في أزمة ثلاثي الزمالك؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:47 مساءً - الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 06:20 م 10/23/2024 6:20:52 PM

المهندس محمد عادل
المهندس محمد عادل فتحي, كلمتك

تابعت والمصريين ما يحدث في الإمارات وهنا خارج الملعب بعد طغيان أحداث لا علاقة لها بكرة القدم على الاهتمام بالسوبر المصري فقد اعتصرني الألم بسبب ما يحدث خارج الملعب في أزمة ثلاثي الزمالك والتطورات المتلاحقة التي تسارعت أحداثها في الساعات الماضية باحتجاز الثلاثي وتصعيد القضية وتأجيلها للحكم فيها نهاية الشهر. 
 ما يحدث أمر يدعو للحزن والوقوف على الأسباب والمسؤول عن الواقعة المؤسفة وهنا اسمحوا لي أن أتحدث عن أصل المشكلة والمسؤول عنها وهم القائمين على الكرة المصرية الذين أوصلونا لما نحن فيه الآن فلو كنا نضع اللوائح المناسبة ونطبقها على الجميع في مسابقاتنا لما وصلنا لما نحن فيه الآن فكم من واقعة حدثت الموسم الماضي في المسابقات المحلية ووصل بعضها بالفعل للقضاء دون ردع أو حساب قوي من المسؤولين عن الكرة المصرية. 

 

لو طبقنا القواعد بقوة في ملاعبنا دون النظر لأسماء أو ألوان وعاقبنا من أخطأ بما يستحقه وبحجم خطأه لما تمادى الآخرون ووصل الردع لكل المنظومة ولكن للأسف لم يحدث ذلك واكتفينا بلوائح مطاطة وعقوبات غير، رادعة دفعت البعض هنا إلى تخطيها والوصول للقضاء للحصول على حقه. 

لا شك أن علاقتنا بالأشقاء في الإمارات متينة وقوية ويبادلوننا الحب والاحترام وهذا أمر منتهي ولا يؤثر فيه أي شيء ولكن حديثي عن مظهر مؤسف لا يعبر عن مصرنا الحبيبة أو نجومها في مختلف الألعاب وكما قلت لن ألوم لاعبا ولكني ألوم  المسؤول وهذا ينطبق على رؤساء الأندية والمسؤولين عنها أيضا ورسالتي لهم كفى تدليلا للاعبين لا يتمتعون بالمسئولية وعلينا أن نعلي من قيمة الروح الرياضية وأخلاقياتها مهما كانت المستويات الفنية فكما تعلمنا أن الأخلاق والتربية الصحيحة أولا حتى في تربية النشئ وتعليمه نجد وزارة التربية والتعليم تسبق التربية التعليم وهو ما يجب العودة إليه في كل المجالات. 
 أناشد الجميع بتحمل المسؤولية كل فيما يخصه وأن لا يمر الأمر مرور الكرام.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق