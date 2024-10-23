مورينيو يطالب بمنح لقب الدوري الإنجليزي لمان يونايتد حال معاقبة السيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:20 مساءً - أثار البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشه التركي، حالة من الجدل قبل مواجهة فريقه السابق مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي غدا الخميس، مؤكدا إنه يتطلع إلى إضافة تتويج جديد له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الفريق.

ورغم مغادرته مانشستر يونايتد منذ سنوات، إلا أن مورينيو الذي درب بعد ذلك روما الإيطالي قبل أن يتعاقد مع فنربخشه في الصيف الماضي، أكد أنه يأمل أن يتم تتويج مانشستر يونايتد إذا تم تجريد مانشستر سيتي من ألقابه ومن بينها تتويجه بالدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018، خاصة أن اليونايتد مع مورينيو حل في المركز الثاني خلف سيتي في ذلك الموسم متأخرا بفارق 19 نقطة.

وأحيل مانشستر سيتي، الذي حصد لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات متتالية وهو رقم قياسي، إلى لجنة مستقلة في فبراير 2023 بسبب اتهامات مختلفة من 2009 وحتى 2018، فيما نفى النادي ارتكاب أية مخالفات، وإذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي ببعض أو كل التهم، فقد يواجه عقوبات أو غرامات ضخمة، أو خصم نقاط، أو تجريده من ألقابه أو حتى هبوطه من الدوري الممتاز.

وقال مورينيو مدرب فنربخشه في مؤتمر صحفي قبل مواجهة يونايتد في الدوري الأوروبي غدا الخميس: "فزنا بالدوري الأوروبي واحتللنا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز. أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بالدوري، ربما يعاقبون مانشستر سيتي بخصم النقاط وربما نفوز بالدوري بصفة آلية، عليهم أن يدفعوا لي المكافأة ويمنحوني الميدالية".

وتابع مورينيو: "منذ يوم رحيلي عن مانشستر يونايتد وأنا أتمنى كل التوفيق لهذا النادي ولجمهوره، إذا كانت الأمور لا تسير بأفضل حال فهذا لا يجعلني سعيد".

مانشستر يونايتد يفاوض تشافي لخلافة تين هاج

من ناحية أخرى، دخلت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في مفاوضات مع الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لفريق برشلونة، تمهيدًا لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، وخلافة الهولندي إريك تين هاج.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن 4 مسئولين من نادي مانشستر يونايتد غادروا في مهمة إلى برشلونة لفتح باب التفاوض مع تشافي وإقناعه بتولي المهمة في ظل اقتراب المدرب الهولندي إريك تين هاج من الرحيل.

وتسعى إدارة مانشستر يونايتد للحصول على موافقة تشافي تمهيدًا لقيادة الفريق الذي يعاني تراجعًا كبيرًا في نتائجه خلال الموسم الحالي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 8 جولات بعدما حقق الفريق 3 انتصارات، وتلقى 3 هزائم، وتعادل مرتين، وهو ما تسبب في حالة غضب ضد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق.

يذكر أن تشافي قد تولّى قيادة برشلونة في الفترة بين نوفمبر 2021 إلى يوليو 2024 قبل رحيله عن منصبه بعد موسم خالٍ من البطولات، كما ارتبط اسمه بتدريب منتخب قطر في الفترة المقبلة.

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