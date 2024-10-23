كولر: الرياضة مكسب وخسارة وأتمنى أن يكون الحساب نهاية الموسم (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:20 مساءً - السوبر المصري، تحدث مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال اللقاء الصحفي الذي انعقد على هامش مباراة الأحمر والزمالك المقرر لها غدا في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال كولر: ما زلنا في بداية الموسم وأتمنى أن يكون الحساب في نهاية الموسم، لعبنا أمام الزمالك في بداية الموسم، والرياضة مكسب وخسارة، وفي النهاية خسرنا من ضربات الترجيح وهذا وارد.

وزاد: والفريق جاهز لمباراة الغد بشكل جيد، وأنا متأكد من قدرة الأهلي على الفوز أمام الزمالك غدًا الخميس، والتتويج باللقب.

ويخوض فريقا الأهلي والزمالك مواجهة صعبة في نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامته غدًا الخميس في دولة الإمارات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري غدًا الخميس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

الأهلي والزمالك

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

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