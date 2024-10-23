خسارة الصيد، نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة بحري بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:20 مساءً - دوري القسم الثاني ب، أُقيمت اليوم الأربعاء 8 مباريات ضمن الجولة الثالثة في إطار مسابقة دوري القسم الثاني "ب" لمجموعة بحري “المجموعة الثالثة” والتي تضم المجموعتين الفرعيتين الخامسة والسادسة.

وشهدت الجولة إقامة مباراتين خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، حيث واجه نبروه فريق ميجا سبورت في المجموعة الخامسة، ودلفي والحمام، المجد السكندري مع هلال الضبعة في المجموعة السادسة.

نتائج مباريات اليوم للمجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني "ب"

مالية كفر الزيات ضد مركز شبابا تلا 0-0

كفر الشيخ ضد دمياط 2-0

بيلا ضد دكرنس 1-0

بايونيرز ضد بني عبيد 0-0

صيد المحلة ضد القزازين 0-2

ميجا سبورت ضد نبروه 1-1

نتائج مباريات اليوم للمجموعة السادسة لدوري القسم الثاني ب

أصحاب الجياد ضد طلائع الأسطول 0-3

الأولمبي ضد الزهور 5-0

ألعاب دمنهور ضد مركز شباب كوم حمادة 1-1

الجزيرة بمطروح ( باي )

دلفي ضد الحمام 0-0

المجد السكندري ضد الهلال بالضبعة 0-0

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

كفر الشيخ ضد مالية كفر الزيات 0-1

دكرنس ضد دمياط 1-1

بيلا ضد مركز شباب القزازين 2-1

ميجا سبورت ضد مركز شباب تلا 0-0

نبروه ضد بني عبيد 1-3

بايونيرز ضد صيد المحلة 0-2

المجموعة السادسة

الجزيرة ضد أصحاب الجياد 2-2

الزهور ضد ألعاب دمنهور 1-0

المجد السكندري ضد مركز شباب كوم حمادة 2-2

دلفي ضد الهلال بالضبعة 2-2

الحمام ضد طلائع الأسطول 1-1

الأولمبي ( باي )

نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

كفر الشيخ ضد ميجا سبورت 1-0

دكرنس ضد مالية كفر الزيات 1-1

دمياط ضد مركز شباب القزازين 0-0

نبروه ضد مركز شباب تلا 0-0

صيد المحلة ضد بني عبيد 2-0

بايونيرز ضد بيلا 1-0

المجموعة السادسة

الحمام ضد الهلال بالضبعة 2-2

الأوليمبي ضد أصحاب الجياد 5-1

دلفي ضد مركز شباب كوم حمادة 0-0

الجزيرة بمطروح ضد طلائع الأسطول 1-2

المجد السكندري ضد الزهور بمطروح 1-0

ألعاب دمنهور (باي)

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