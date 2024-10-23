الرياضة - 06:13 - ريال مدريد يفقد رودريجو وكورتوا في الكلاسيكو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:13 مساءً - أعلن نادي ريال مدريد غياب حارس مرمى الفريق ثيبو كورتوا والمهاجم رودريجو عن مباراة الكلاسيكو بسبب الإصابة.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء عن أن كورتوا يعاني من إصابة في العضلة الضامة بالقدم اليسرى دون الكشف عن مدة غياب الحارس البلجيكي.

وبذلك سيغيب الحارس البلجيكي عن لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة السبت المقبل.

كما سيغيب البرازيلي رودريجو عن المباراة بسبب الإصابة بحسب الصحفي بصحيفة ذا أثليتك ماريو كورتيجانا.

وحقق ريال مدريد الفوز أمس الثلاثاء في دوري أبطال بخماسية مقابل هدفين أمام بوروسيا دورتموند.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة السبت المقبل في لقاء الكلاسيكو الذي سيحتضنه ملعب سانتياجو برنابيو.