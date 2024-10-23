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الرياضة - 05:57 - 20 ألف جنيه إسترليني غرامة على توتنهام بعد واقعة مباراة وست هام - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:57 - 20 ألف جنيه إسترليني غرامة على توتنهام بعد واقعة مباراة وست هام - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:57 - 20 ألف جنيه إسترليني غرامة على توتنهام بعد واقعة مباراة وست هام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:57 مساءً - قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تغريم نادي توتنهام 20 ألف جنيه إسترليني (26 ألف دولار)، بعدما تقبل التهمة التي وجهها له الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في أعقاب اشتباك حدث بين لاعبي توتنهام وويستهام خلال المباراة التي فاز فيها توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدف، يوم السبت الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن الخطأ الذي ارتكبه محمد قدوس، لاعب ويست هام، على ميكي فان دي فين، مدافع توتنهام، في الدقيقة 82 أشعل الاشتباك بين لاعبي الفريقين، وحصل بعدها مهاجم ويست هام على البطاقة الحمراء بعد دفعه لفان دي فين وبابي سار في وجههما.

واتهم الاتحاد الإنجليزي ناديي توتنهام ووست هام، أمس الثلاثاء، بفشلهما "في عدم ضمان قيام لاعبيهم بالتصرف بشكل غير ملائم أو بطريقة استفزازية" أو كلاهما، وتقبل توتنهام التهمة.

وذكر بيان للاتحاد الإنجليزي:"تقرر تغريم توتنهام 20 ألف جنية استرليني عقب مباراته مع ويست هام".

وأضاف: "زُعم أن النادي فشل في ضمان عدم قيام لاعبيه بالتصرف بطريقة غير لائقة أو استفزازية أو كلاهما بحلول الدقيقة 82".

وأكد البيان:"اعترف توتنهام بالتهمة وتقبل العقوبة".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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