الرياضة - 05:24 - مارسيل كولر: عودة وسام أبو علي تمنحنا الثقة أمام الزمالك في السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:24 مساءً - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المارد الأحمر جاهز لمواجهة الزمالك غدًا في نهائي كأس السوبر المصري، وأن الفريق يسعى بكل قوة للفوز باللقب.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم باستاد آل نهيان للحديث عن المباراة، أن الأهلي ما زال في بداية الموسم، وبالتالي من الصعب للغاية أن يتم تقييم اللاعبين، وأنه يثق بشدة في جاهزية الجميع ورغبتهم في الفوز والتويج باللقب.

وأشار إلى أن الأهلي ينظر دائما إلى الأمام ولا يمكن أن يتوقف عند محطة معينة، وأنه كمدرب يسعى دائمًا للفوز بالمباريات والبطولات، وأنه يقاتل حتى النهاية في كل لقاء، سعيًا للوصول إلى هذا الهدف.

وقال: الأهلي يمتلك لاعبين على مستوى عال، ولديهم خبرات كبيرة، والجهاز الفني يقوم بعمل دائم من أجل تجهيز الجميع لكل المواجهات بالشكل المناسب، ولتحقيق الأهداف التي نسعى إليها.

وشدد على أن الفريق يضم عناصر مميزة، خاصة بعد تواجد وسام أبو علي هداف الدوري، وتألق طاهر محمد طاهر في مباراة سيراميكا، مما يمنح الجميع ثقة كبيرة ويخدم أهداف الفريق.