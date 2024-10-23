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الرياضة - 05:24 - الشناوي: لم نأت إلى الإمارات لحل المشاكل.. ولا أحد في الأهلي يخرج عن النص - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:24 - الشناوي: لم نأت إلى الإمارات لحل المشاكل.. ولا أحد في الأهلي يخرج عن النص - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:24 - الشناوي: لم نأت إلى الإمارات لحل المشاكل.. ولا أحد في الأهلي يخرج عن النص - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:24 مساءً - أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأحمر استعد جيدا لمواجهة الزمالك، في المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري التي تقام في الإمارات.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في استاد آل نهيان للحديث عن المباراة أن مباريات الفريق دائما ما تكون صعبة وحافلة بالندية، وأن اللاعبين لديهم تركيز شديد ورغبة كبيرة في تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن الأهلي يحترم جميع المنافسين، ويتعامل مع كل المباريات بجدية تامة، وأن اللاعبين في قمة الالتزام والتركيز قبل مواجهة الغد.

ووجه الشناوي رسالة إلى الجماهير للتواجد بكثافة والتشجيع بحماس، وقال إن جميع اللاعبين لديهم رغبة قوية لتحقيق الفوز والعودة بالكأس.

وتابع: "نحن جئنا إلى الإمارات من أجل أن نركز على مهمة السوبر، ولا نتحدث عن حل مشاكل، الجميع يعرف في الأهلي قيمة النادي ونظامه ولا يوجد لدينا أحد يخرج عن النص".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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