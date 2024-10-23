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الرياضة - 05:24 - عمر جابر عن أزمة ثلاثي الزمالك: اللاعبون يفصلون أنفسهم عن أي حدث خارجي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:24 - عمر جابر عن أزمة ثلاثي الزمالك: اللاعبون يفصلون أنفسهم عن أي حدث خارجي - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:24 - عمر جابر عن أزمة ثلاثي الزمالك: اللاعبون يفصلون أنفسهم عن أي حدث خارجي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:24 مساءً - أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أهمية مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي، وشدد على أنه يتمنى أن يحالف التوفيق فريقه في لقاء الغد من أجل حصد اللقب في بداية الموسم المحلي.

وأضاف اللاعب قائلا: " سنواجه فريقا قويا ويضم لاعبين مميزين وهم المنافس التقليدي للزمالك، ويكون له طعم خاص".

وأكد عمر جابر أنه أصبح جاهزا للمشاركة في مباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي، وفقا لتأكيدات الجهاز الطبي للفريق.

وتابع اللاعب قائلا: "اللاعبون يفصلون أنفسهم عن أي أحداث خارجية ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في لقاء الغد أمام الأهلي، لإسعاد جماهير الزمالك باللقب".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غدا الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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