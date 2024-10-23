الرياضة - 05:07 - مارسيل كولر يعلق على تفوق جوميز التاريخي أمام الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:07 مساءً - قال مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، عن مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر لها مساء غد الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على ملعب استاد محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "بخصوص التحضير لمباراة النهائي أمام الزمالك، لم يسعفنا الوقت للتحضير بعد مباراة سيراميكا كليوباترا، لكن نرى أنها فترة جيدة".

وأضاف: "اللاعبون الذين خاضوا مباراة سيراميكا كليوباترا لم يشاركوا في التدريب الماضي، لكن الجميع سيشاركون في تدريب اليوم، وأجرينا تحليلات للاعبين ومستعدون لمباراة الغد".

وأردف: "أما عن تفوق جوزيه جوميز علينا في أخر مباراتين، فنحن في بداية الموسم وأرجو أن يكون الحساب في نهاية الموسم، واجهنا الزمالك وتعادلنا في نتيجة المباراة وفازوا علينا بركلات الترجيح".

وواصل: "تلك هي كرة القدم والخسارة بركلات الترجيح وارد أن تحدث، في الأهلي نفكر في الفوز في كل مباراة، لكن أوقات نخسر بركلات الترجيح والحظ لا يساعدنا، نحن جاهزون لمباراة الغد من أجل الفوز بالكأس".

وتابع: "لم يكن هناك أي حديث مع الإدارة بشأن خسارة البطولات التي ستقام في بداية الموسم، عندما كنت لاعبًا كنت أستهدف دائمًا الانتصار وأحارب من أجل هذا، ولكني الأن كمدرب لا أمتلك ذلك بل يمتلكه اللاعبين".

واستكمل: "أحضر اللاعبين جيدًا، واللعب الفردي يبعدنا عن أهدافنا، ولن نكسب بهذه الطريقة، لكن أنا متأكد أن تحضيرنا كافي للفوز بمباراة الغد".

ورد كولر على مدى احتياج لاعبي الأهلي لمعد نفسي بسبب كثرة الأزمات، قائلًا: "أندهش من أين علمتم بهذا الخبر، هل لديكم إثباتات أن هؤلاء اللاعبين يحتاجون لطبيب نفسي أم هو مجرد كلام مرسل".