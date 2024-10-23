الرياضة - 04:29 - موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:29 مساءً - موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك.. تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية إلي ستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، الذي يستضيف مواجهة تاريخية من العيار الثقيل، تجمع بين قطبي الكرة ببلاد الفراعنة والقارة الإفريقية وهما الأهلي والزمالك، في اللقاء الفاصل لتحديد بطل السوبر المحلي.

وتأهل الزمالك إلي النهائي بصعوبة بالغة، بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل بهدف علي ستاد آل نهيان، كما أن الأهلي عبر إلي النهائي بشق الأنفس أيضا بتغلبه علي سيراميكا كليوباترا _ بطل كأس الرابطة _ بهدفين مقابل هدف.

ويطغي علي اللقاء طابعا خاصا، بعد أن خسر الأهلي لقب السوبر الإفريقي لمصلحة الزمالك بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وبالتالي فإن السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي بطل الدوري، يدرك أن عشاق فريقه لن يقبلوا الهزيمة وضياع بطولة جديدة أمام المنافس والغريم التقليدي في أقل من شهر.

كولر.. حلم الثأر من خسارة لقب السوبر الإفريقي

ولذلك حشد كولر قوته الهجومية الضاربة وأسلحته التهديفية ومفاتيح لعبه الممثلة في: طاهر محمد طاهر، صاحب الثنائية في مرمي سيراميكا، وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة والمغربي رضا سليم والجنوب إفريقي بيرسي تاو والفلسطيني وسام أبوعلي، بجانب اعتماد مدرب الأهلي علي عدد من الهدافين في المراكز الأخري، مثل: إمام عاشور لاعب الوسط المدافع الذي شارك كجناح مهاجم في موقعة سيراميكا، ورامي ربيعة قلب الدفاع، وعمر كمال عبد الواحد المدافع الأيمن.

جوميز.. يتسلح بروح السوبر ولقب معشوق الجماهير

وفي المقابل فإن البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الزمالك، يتسلح هو الآخر بعدد من مفاتيح اللعب الخطيرة، التي تتمثل في مجموعة من اللاعبين المخضرمين الذين يمتلكون القدرة على إحداث الفارق، مثل: عبد الله السعيد وناصر ماهر ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد السيد زيزو ومصطفى شلبي والتونسي سيف الدين الجزيري، بجانب صفقات رائعة، مثل: المغربي محمود بن تايك.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المحلي

يلتقى فريق الأهلى فى الثامنة مساء الخميس، مع الزمالك فى قمة من العيار الثقيل على لقب السوبر المحلى، الذى يجمعهما على ستاد محمد بن زايد فى الإمارات، ومن المنتظر أن تنطلق المباراة المرتقبة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة والتاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المحلي

هذا ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، عبر القنوات المفتوحة لشبكة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية، وذلك عبر التردادت التالية على القمر المصري نايل سات.