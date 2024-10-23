صورة ثلاثي الزمالك أثناء محاكمتهم تثير الغضب، وجماهير الكرة: نرفض الإساءة للاعبين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ ثلاثي الزمالك (عماد نبيل دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك)، زاعمين أن الصورة لثلاثي الزمالك أثناء محاكمتهم من قبل السلطات الإماراتية في أبو ظبي.

صورة ثلاثي نادي الزمالك أثناء محاكمتهم تثير الغضب

وأثارت صورة ثلاثي نادي الزمالك، التي انتشرت بشكل واسع، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوها بأنها "غير مقبولة".

ثلاثي الزمالك دونجا وشلبي وعبد الواحد، كلمتك



الصورة المتداولة بشكل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب في حالة من الغضب بين جماهير الكرة المصرية، مؤكدين أن الصورة المزعومة مرفوضة من جماهير الكرة، أن يظهر لاعبين في أحد النوادي المصرية بهذا الشكل.



وبرغم انتشار الصورة المزعومة، للاعبي الزمالك دونجا وشلبي ومدير الكرة عبد الواحد السيد، لكن بالبحث لم يتسن لنا التأكد من حقيقة الصورة المتداولة، والتي نشرت قبل ساعات من مباراة السوبر المصري، التي تقام غدًا في الإمارات.

انتشار واسع لصورة ثلاثي الزمالك في المحكمة

وطالب العديد من جماهير الكرة المصرية بعدم نشر الصورة المسيئة للاعبي الزمالك، والتي لم يتم التأكد من صحتها، وخاصة أن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ستقام غدًا، وأن الصورة المسيئة تسبب ضررًا للاعبي الفريقين، وخاصة لاعبي نادي الزمالك.

أزمة لاعبي نادي الزمالك، كلمتك



يذكر أن نادي الزمالك أصدر قرارًا بمنع لاعبيه من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع من الدعم لزملائهم المحتجزين بدولة الإمارات، خاصة بعد قرار المحكمة، اليوم، بتجديد حبس الثلاثي "مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، ومدير الكرة عبدالواحد السيد".



كما سادت حالة من الغضب داخل نادي الزمالك، بعد أن قام اللاعب مصطفى شلبي بنشر صورة "بالكلابشات" عبر قصته في "انستجرام" تعليقًا منه على الأزمة الحالية.

وكان مصطفى شلبي قد علق على صورة الكلابشات، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام قائلًا: "شكرا على كرم الضيافة".

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