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الرياضة - 03:18 - خاص.. تفاصيل الاتهامات الموجهة لـ ثلاثي الزمالك في الإمارات «مستند» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:18 - خاص.. تفاصيل الاتهامات الموجهة لـ ثلاثي الزمالك في الإمارات «مستند» - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:18 - خاص.. تفاصيل الاتهامات الموجهة لـ ثلاثي الزمالك في الإمارات «مستند» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:18 مساءً - حصل "الأسبوع" علي نص الاتهامات الموجهة إلى ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك من محكمة أبوظبي الجزئية، برئاسة القاضي خليفة سعيد عيسي المنصوري ووكيل النيابة سالم علي الشمسي وأمين السر سالم الناصري، علي ماصدر منهم من أعمال شغب بحق الأمن الإماراتي عقب انتهاء مباراة فريقهم أمام بيراميدز علي ستاد آل نهيان في الجولة الافتتاحية لبطولة كأس السوبر المحلي، وهم: عبد الواحد السيد مدير الكرة، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا لاعبا الفريق.

وجاءت الأحكام في حق الثلاثي المحبوس واحدة، وهي تحديدا: استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق علي أداء عمل من أعمال وظيفته، أو علي الإمتناع عنه، ولن يبلغ بذلك مقصده.

وبعد عرض المتهمين جميعهم من محبسهم من مركز الشرطة الشعبية، وبسؤالهم أنكروا جميعا التهم الموجهة إليهم، في حضور محاميين للدفاع عنهم، وهما: محمد المرزوقي وعبد الله جمعة، وقبلت المحكمة طلب تأجيل القضية إلي جلسة 29/10/ 2024، من أجل الدفاع والسماح بالتصوير وتكفيل المتهمين، مع السماح بتصوير ملف الدعوى.

أقيمت جلسة المحاكمة عبر خاصية conference، صباح اليوم الأربعاء، من مركز شرطة الشعبية المحتجز به ثلاثي الزمالك.

موقف الزمالك من السوبر المحلي

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، عن استقرار مجلس الإدارة على خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي بشكل طبيعي، غدا الخميس بنهائي البطولة،

وتأهل الزمالك إلي النهائي بصعوبة بالغة، بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل بهدف علي ستاد آل نهيان، كما أن الأهلي عبر إلي النهائي بشق الأنفس أيضا بتغلبه علي سيراميكا كليوباترا _ بطل كأس الرابطة _ بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك و الأهلي في نهائي كأس السوبر المحلي

تقام مباراة نهائى السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الخميس، فى اللقاء الذى يستضيفه ستاد محمد بن زايد بالإمارات.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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