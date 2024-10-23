دوري أبطال أوروبا، برشلونة يعلن قائمته لمواجهة بايرن ميونخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:12 مساءً - أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق لمواجهة بايرن ميونخ، المقررة اليوم الأربعاء، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز 19 في جدول دوري الأبطال بـ3 نقاط، بنفس رصيد بايرن ميونخ الذي يأتي في الترتيب 18.

وشهدت قائمة البارسا غياب كل من رونالد أراوخو ومارك بيرنال وأندرياس كريستينسن وفيران توريس وتير شتيجن وإريك جارسيا للإصابة.

قائمة برشلونة أمام بايرن ميونخ



وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالتالي:

كوبارسي - بالدي - مارتينيز - جافي - بيدري - ليفاندوفسكي - فاتي - رافينيا - بينيا - توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - فيكتور - يامال - داني أولمو - فرينكي دي يونج - كوندي - تشيزني - كوشين - فورت - مارتن - دومينيجيز.

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