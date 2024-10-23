أحمد حسن يكشف تطورات إصابة أشرف داري قبل مباراة السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:56 مساءً - كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق والملقب بالصقر، عن تطور حالة لاعب الأهلي أشرف داري الصحية، مؤكدًا أن داري يعاني من ورم في كاحل القدم، وأن فرص مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك صعبة للغاية.

أشرف داري يعاني من ورم بالكاحل

كما كشف أحمد حسن أيضًا عن اللاعب خالد عبد الفتاح يعانى من شد عضلي في الأمامية، مؤكدًا أنه من الصعوبة مشاركة خالد عبد الفتاح في المواجهة أمام الزمالك، بنهائي كأس السوبر المصري، لكن سيكون هناك محاولات لتجهيزه فيما وصفه بـ "موقعة" العين الإماراتى.

تطورات حالة اللاعب أشرف داري، كلمتك

وقال أحمد حسن عن حالة أشرف داري: " مصدر طبي.. أشرف دارى يعانى من الورم فى أنكل القدم وفرص لحاقه بالمباراة النهائية أمام الزمالك تبدو صعبة للغاية".



وأوضح أحمد حسن: "ولكن إذا زال الورم اليوم في المران الأخير للأهلي فسيكون لائقًا، والمشاركة في اللقاء بعد خضوعه لاختبار طبي".

التطورات الصحية لحالة خالد عبد الفتاح

وعن لاعب الأهلي خالد عبدالفتاح، قال أحمد حسن: "خالد عبد الفتاح يعانى من شد عضلي في الأمامية، ومن الصعوبة لحاقه بالمواجهة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري"



وتابع أحمد حسن: "سيكون هناك محاولات لتجهيزه لموقعة العين الإماراتى المقرر لها الثلاثاء المقبل فى ربع نهائى بطولة الإنتركونتيننتال."

اللاعب أشرف عبد الفتاح، كلمتك

جدير بالذكر أن أشرف داري مدافع الفريق، وخالد عبد الفتاح هما أبرز غيابات النادي الأهلي في مباراة السوبر المحلي، التي تقام غدًا في الإمارات، وذلك لعدم تعافي داري بشكل كامل من إصابة الكاحل حتى الآن.

كما يغيب خالد عبد الفتاح عن مباراة الزمالك، لمعاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية ويحتاج لمزيد من الوقت.



ورفض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فكرة علاج اللاعب المغربي، أشرف داري، مدافع الفريق بالمسكنات حتى يتمكّن من المشاركة في مباراة الزمالك غدًا، الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري، كلمتك

وقال محمد الليثى، خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون سبورت أف أم: "عقد كولر جلسة خاصة مع طبيب الأهلي الإثنين الماضي، بمقر إقامة الأهلي بالإمارات، حيث استفسر الأول من الأخير عن تطورات إصابة أشرف داري بإلتواء في الكاحل، والتي حرمت اللاعب من المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر".



وأضاف الليثي أنه "خلال الجلسة أكد طبيب الأهلي للمدير الفني، أن أشرف داري ما زال يعاني من آلام في القدم ومن الممكن علاجه سريعًا بالمسكنات لكن كولر رفض وفضّل استبعاد اللاعب من حساباته الفنية في مباراة الغد منعًا لحدوث مشاكل حال العلاج بالمسكنات أو المشاركة دون اكتمال شفائه 100 % ".



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