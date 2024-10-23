موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا والقنوات الناقلة في السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:39 مساءً - يستعد فريقا بيراميدز وسيراميكا كليوباترا لمواجهتهما غدا الخميس ببطولة السوبر المصري المقامة حاليا في أبو ظبي بالإمارات، لتحديد المركزين الثالث والرابع بعد خروجهما من دور نصف النهائي أمام الزمالك والأهلي.

ويلتقي فريق بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمسابقة كأس السوبر المصري 2024.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

وتنطلق مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري

ستُنقل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري 2024 من خلال شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" وكذلك عبر شبكة قنوات "MBC MASR" فضلًا عن قنوات "أبوظبي الرياضية"

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا مجانًا من خلال حساب قناة "أون تايم سبورتس" على منصتي "فيس بوك" و"يوتيوب" وكذلك من خلال الموقع الرسمي لقنوات أبوظبي الرياضية

وستكون هذه المباراة تكرار لمباراة النسخة الماضية بين الفريقين عندما خسرا في نصف النهائي والتقيا لتحديد المركز الثالث، وحينها انتهت المباراة بالتعادل 1-1 ثم فاز بيراميدز بركلات الترجيح.

خسارة بيراميدز من الزمالك

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلى بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية.

خسارة سيراميكا من الأهلي

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز كونه المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا كليوباترا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية.

وتلقى الزمالك دعوة للمشاركة في البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبي، كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

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