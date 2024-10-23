ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا قبل الكلاسيكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة البلجيكي تيبو كورتوا، حارس الفريق، عقب مواجهة بوروسيا دورتموند، أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية للنادي، تم تشخيص إصابته في العضلة المقربة بالساق اليسرى. وستكون حالته تحت المراقبة في انتظار التطورات".



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إصابة كورتوا تعنى غيابه عن مواجهة برشلونة، السبت المقبل، في الجولة 11 من الدوري الإسباني.



يذكر أن ريال مدريد خسر أيضًا خدمات الجناح البرازيلي رودريجو جويس الذي لن يلحق بمواجهة برشلونة.

ومن المتوقع أن يكون الأوكراني أندريه لونين الحارس الأساسي لريال مدريد في الكلاسيكو.

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