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الرياضة - 02:14 - وقت إضافي أم ركلات ترجيح.. ماذا يحدث في حال انتهاء نهائي السوبر بالتعادل؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:14 - وقت إضافي أم ركلات ترجيح.. ماذا يحدث في حال انتهاء نهائي السوبر بالتعادل؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:14 - وقت إضافي أم ركلات ترجيح.. ماذا يحدث في حال انتهاء نهائي السوبر بالتعادل؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:14 مساءً - يترقب جماهير كرة القدم مباراة الأهلي والزمالك في لقاء نهائي كأس السوبر المصري، والذي تحتضنه دولة الإمارات، حيث يلتقي الفريقان مساء غد الخميس.

لائحة السوبر المصري 2024

تشير لائحة بطولة كأس السوبر المصري إلى أنه حال انتهت المباراة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2024، بالتعادل، سيتم الاحتكام إلى وقت إضافي.

وفي حال انتهاء الوقت الإضافة بالتعادل أيضًا، سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

كان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية، بعد أن تغلب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، فيما وصل الزمالك إلى هذه المباراة بعد أن فاز على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح.

وتأهل الزمالك إلي النهائي بصعوبة بالغة، بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل بهدف علي ستاد آل نهيان، كما أن الأهلي عبر إلي النهائي بشق الأنفس أيضا بتغلبه علي سيراميكا كليوباترا _ بطل كأس الرابطة _ بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

وتنطلق مباراة الأهلي أمام نظيره الزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساء غدًا الخميس، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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