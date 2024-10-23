زمايلكم بيمروا بظروف صعبة، ميدو يوجه رسالة مؤثرة للاعبي الزمالك بشأن مباراة السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:04 مساءً - وجه أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، رسالة مؤثرة إلى لاعبي الزمالك، طالبهم بضرورة الفوز بالبطولة، قائلًا: "لازم يبقى عندكم هدف واحد بس قدام عينيكم الفوز بالسوبر المصري".

رسالة مؤثرة للاعبي الزمالك بشأن السوبر المصري

كما طالب ميدو لاعبي الزمالك بإهداء الفوز لزملائهم، الذي وصفهم بأنهم "بيمروا بظرف صعب"، مؤكدًا على ثقة جماهير الزمالك بأن اللاعبين سيقاتلون في الملعب.

وقال أحمد حسام "ميدو" في رسالته لـلاعبي الزمالك: "إلى لاعبي الزمالك لازم تفوزوا بالبطولة دي..لازم يبقى عندكم هدف واحد بس قدام عينيكم الفوز بـ السوبر المصري وإهداء الكأس لزمايلكم اللي بيمروا بظرف صعب..".

وتابع أحمد حسام ميدو "وقت الشدة بيبان معدن الرجال وكل الزمالكاوية عندهم ثقة كبيرة فيكم إنكم هتقاتلوا في الملعب علشان تثبتوا للعالم العربي كله ان ولاد #الزمالك معاهم دكتوراه في كيفية التعامل مع المواقف الصعبة.."

وقال ميدو: "إن شاء الله السوبر المصرى زملكاوى"

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

جدير بالذكر أن فريقي الأهلي والزمالك يستعدان للمواجهة، في المباراة الحاسمة والمصيرية، التي ستقام بينهما، وتحدد بطل النسخة الحالية من كأس السوبر المصري.

مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، كلمتك

وتقام مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، فى نهائى البطولة غدًا الخميس، على استاد محمد بن زايد بالإمارات، حيث تخطى الأهلي عقبة سيراميكا، بفوزه بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم في نصف نهائي بطولة السوبر المصري، كما فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح.

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