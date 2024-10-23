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الرياضة - 01:34 - موقف الزمالك من خوض مباراة السوبر بعد استمرار حبس الثلاثي «خاص» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:34 - موقف الزمالك من خوض مباراة السوبر بعد استمرار حبس الثلاثي «خاص» - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:34 - موقف الزمالك من خوض مباراة السوبر بعد استمرار حبس الثلاثي «خاص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:34 مساءً - تصاعدت التكهنات خلال الساعات الجارية بشأن قرار نادي الزمالك من خوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي مساء الخميس باستاد محمد بن زايد بالإمارات، وذلك بعد اصدار المحكمة المختصة قرارا بتأجيل النظر في قضية أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات، لجلسة 29 أكتوبر الجاري، مع استمرار حبس ثلاثي الزمالك، بتهمة «التعدي على فرد أمن».

موقف الزمالك من السوبر المحلي

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، عن استقرار مجلس الإدارة على خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي بشكل طبيعي، يوم غدا الخميس بنهائي البطولة،

وتأهل الزمالك إلي النهائي بصعوبة بالغة، بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل بهدف علي ستاد آل نهيان، كما أن الأهلي عبر إلي النهائي بشق الأنفس أيضا بتغلبه علي سيراميكا كليوباترا _ بطل كأس الرابطة _ بهدفين مقابل هدف.

ويطغي علي اللقاء طابعا خاصا، بعد أن خسر الأهلي لقب السوبر الإفريقي لمصلحة الزمالك بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وبالتالي فإن السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي بطل الدوري، يدرك أن عشاق فريقه لن يقبلوا الهزيمة وضياع بطولة جديدة أمام المنافس والغريم التقليدي في أقل من شهر.

موعد مباراة الزمالك و الأهلي في نهائي كأس السوبر المحلي

تقام مباراة نهائى السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الخميس، فى اللقاء الذى يستضيفه ستاد محمد بن زايد بالإمارات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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