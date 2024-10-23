الكفراوي ونور يطعنان على هشام العامري في انتخابات اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:20 مساءً - انتخابات السباحة، تقدم المرشح رؤوف نور وإبراهيم الكفراوي بطعن على ترشح الدكتور هشام العامري في منصب أمين الصندوق ضمن قائمة المهندس ياسر إدريس، وذلك دون أي مستندات دالة على ذلك ورغم تأكدهم من صحة أوراق ترشحه وهذه أول سابقة تحدث بين أبناء الأهلي.

وكان إبراهيم الكفراوي المستبعد من قائمة نور بسبب شروط اللائحة أول من اعتمد كامل لائحة شروط الترشح في انتخابات الاتحاد المصري للسباحة.

وتقدم الكفراوي بأوراق ترشحه على الرغم من أن الشروط لا تنطبق عليه، في ظل اعتماد لائحة اتحاد السباحة من الجمعية العمومية والاتحاد الدولي ومنشورة بالوقائع الرسمية.

وبذلك يكون الطعن على ترشح الدكتور هشام العامري عار تماما من الصحة وغير حقيقي ليستمر موجودا في قائمة المهندس ياسر إدريس على رئاسة الاتحاد المصري للسباحة لدورة انتخابية جديدة.

وكان الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس أعلن نتائج التظلمات التي تقدم بها المرشح رؤوف نور في انتخابات الاتحاد للدورة الجديدة 2024-2028 والذي يتنافس فيها رئيس الاتحاد الحالي على منصب الرئيس بقائمة تضم أبرز عناصر اللعبة الفنية والإدارية على مستوى ألعاب الماء لقيادة الاتحاد.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس أعلن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد للدورة القادمة 2024 - 2028، وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2024 ولمدة سبعة أيام، على أن تقام الانتخابات يوم 15 نوفمبر المقبل.

وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة حضور 10 هيئات يحق لهم الانتخاب.

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